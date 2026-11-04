استأثرت مدارس التعليم العام بمنطقة مكة المكرمة بالنسبة الأعلى في عدد المدارس المميزة على مستوى المناطق الإدارية في النتائج التي أعلنتها هيئة تقويم التعليم والتدريب للعام 2026.



وبلغ عدد المدارس المميزة 659 منها 160 مدرسة للبنين و499 للبنات بالمراحل الدراسية الثلاث.



وجاءت مدارس منطقة مكة المكرمة في المرتبة الأولى بـ146 للبنين والبنات بنسبة إجمالية بلغت 22,2% تلتها مدارس المنطقة الشرقية بـ133 بنسبة 20,2% وفي المرتبة الثالثة مدارس منطقة الرياض بـ116 بنسبة 17,6%.



في المرتبة الرابعة مدارس منطقة المدينة المنورة بـ90 مدرسة وبنسبة 13,7% بعدها مدارس منطقة جازان بـ85 بنسبة 12,9% وفي المرتبة السادسة مدارس منطقة الباحة بـ31 بنسبة 4,7% ثم مدارس منطقة القصيم بـ21 بنسبة 3,2% تلتها مدارس منطقة عسير بـ19 بنسبة 2,9% ثم مدارس منطقة تبوك بـ10 مدارس بنسبة 1,5% بعدها مدارس منطقة الحدود الشمالية بـ3 مدارس بنسبة 0,5% ثم مدارس منطقتي حائل ونجران بمدرستين بنسبة 0,3% وأخيراً مدارس منطقة الجوف بمدرسة واحدة بنسبة 0,2%.



التعليم الحكومي حققت مدارس التعليم الحكومي النسبة الأعلى في عدد المدارس المميزة وبلغ عددها 336 مدرسة بنسبة 51% تلاها مدارس التعليم الأهلي بـ194 مدرسة بنسبة 29,4% ثم مدارس التعليم العالمي والأجنبي بـ110 مدارس وبنسبة 16,7% وأخيراً مدارس الهيئة الملكية بـ19 مدرسة وبنسبة 2,9%.



يشار إلى أن هيئة تقويم التعليم والتدريب تشترط للحصول على درع التميز حصول المدرسة على 90% فأعلى في الأداء العام، و75% فأعلى في التحصيل التعليمي والمجالات الأربعة: الإدارة المدرسية، والتعليم والتعلم، ونواتج التعلم والبيئة المدرسية.



