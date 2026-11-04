أجرى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالين هاتفيين، بوزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، ووزير الدفاع الوطني اليوناني نيكوس ديندياس.

وبحث خلال الاتصالين، تعزيز التعاون الدفاعي بين المملكة والبلدين الصديقين، وتطوير مسارات الشراكة القائمة والمستقبلية، إلى جانب المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار وخفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة.

وتناول الاتصال مع الوزير الأمريكي استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوترات الإقليمية.