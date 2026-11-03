في خطوة لدعم مربي الماشية وتعزيز المشاركة المجتمعية، اختتمت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية مبادرة «تلبين الأعشاب» في روضة خريم، بعد إنتاج أكثر من 9 آلاف لبنة من الأعشاب على مساحة تجاوزت 400 هكتار، ضمن جهودها لتعزيز المشاركة المجتمعية وتنظيم الاستفادة المستدامة من الموارد الطبيعية، بما يوازن بين حماية البيئة وتلبية احتياجات المجتمع المحلي.

ونُفذت المبادرة بالتعاون مع جمعية البر بمحافظة رماح، وشملت جزّ الأعشاب آليًا وجمعها وكبسها في لبنات وتجهيزها للنقل، وفق الضوابط والممارسات البيئية المعتمدة. وتهدف إلى توفير الأعشاب لمربي الماشية من أبناء المجتمع المحلي، مع المحافظة على الغطاء النباتي واستدامة الموارد الطبيعية في المحمية.

وأوضح مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالهيئة، خالد آل مغيرة، أن المبادرة تأتي امتدادًا لجهود الهيئة في إشراك المجتمع المحلي في حماية الموارد الطبيعية وتنظيم الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجمعية يجسد أهمية الشراكة مع القطاع غير الربحي في تنفيذ مبادرات ذات أثر بيئي ومجتمعي واقتصادي.

وأضاف أن المبادرة تدعم مربي الماشية عبر توفير الأعشاب، وتعزز الممارسات المستدامة في إدارة الموارد الطبيعية، إلى جانب تمكين المجتمع المحلي من المشاركة الفاعلة في المبادرات البيئية، وترسيخ مسؤوليته تجاه المحافظة على الموارد واستدامتها.