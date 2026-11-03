استقبل محافظ الدرعية الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالمحافظة اليوم (الثلاثاء)، محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، وقيادات الهيئة.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة واقع خدمات الاتصالات في محافظة الدرعية، وحاجاتها من التغطية الرقمية، وسبل تحسين الجودة وموثوقيتها، في ظل التوسع الذي تشهده المحافظة.

واطّلع على إيجاز عن اختصاصات الهيئة وأعمالها في تنظيم قطاع الاتصالات، ومتابعة جودة الخدمات، وتعزيز المنافسة، وحماية حقوق المستفيدين.

وأكد الأمير راكان بن سلمان أهمية توفير خدمات اتصالات تواكب النمو المتسارع في الدرعية، وتلبي حاجات سكانها وزوارها، وتدعم تطورها وجهةً ثقافيةً وسياحيةً عالميةً.

من جانبه، أعرب المهندس هيثم العوهلي عن شكره لمحافظ الدرعية على اهتمامه بقطاع الاتصالات والتقنية، مؤكداً أهمية التعاون مع الجهات المعنية للارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز تجربة المستفيدين.