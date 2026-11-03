زار الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، مقر التصفيات الأولية لمسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة.

واطّلع على سير التصفيات كما استمع لتلاوات عدد من المتسابقين، مثمناً جهود لجان التحكيم ومتمنياً للمتسابقين التوفيق.