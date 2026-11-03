أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ(154.118) قطعة عقارية في منطقتي مكة المكرمة والجوف، ابتداءً من يوم الأحد 15 نوفمبر 2026م، الموافق 5 جمادى الآخرة 1448هـ، وحتى نهاية يوم الخميس 18 فبراير 2027م، الموافق 11 رمضان 1448هـ.

وأوضحت الهيئة أن المناطق المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بمنطقة مكة المكرمة تشمل محافظة الطائف: أحياء ميدان الهجن، والمنطقة الصناعية، والحفر، وجزءًا من حي كلاخ، وجزءًا من حي الشفاء، والأخباب، وجزءًا من حي أم الرصف، ومتنزه الطائف الوطني بسيسد، وخد الحاج، واليسرا، وقنة وقدان، وجزءًا من حي النسيم، والعبلاء، وجزءًا من حي الهدا، وجزءًا من حي وادي محرم الأعلى، ومحطة الأرصاد، والصناعية، والورود، وجزءًا من حي المرجانية، والنهضة، والنزهة، والنسيم، وجزءًا من حي الربوة، والشاطئ، والملعب، والمعترض، والمضباع، والقاعدة الجوية، وأم العطف، ومطار الطائف الدولي، والخضيرة، والقميع، وسلطانة، والسناح، والقهيب، والوكرة، والواسط، والسليمانية، والرحبة، ومثملة، وريحة، وجبال القنة، والصفراء، والبوادي، وبدر، والخمايل، والفيحاء، وإشبيلية، وطيبة، والحامدية، وضاحية العرفاء، والجودية، والدفاع الجوي، والقرشيات، والمحمدية، والواصلية، والعرفاء الشرقية، والعرفاء الغربية، وواحة الإسكان، ووادي جليل، ووادي الشرب، والرميدة، والحالة، والنعيم، والروضة، وأوالة، والحجيرة، والعواجية، والثابتية، والدهماء، وضاحية الإسكان، والفريدة، والقويسم، والجوهرة، والحوية، وإسكان الحرس، وجزءًا من حي القيم الأسفل، والقديرة، والرويدف، والروابي، والحرس الوطني، والعارمية، والرحاب، وواحة التقنية، والأخاضر، وغرناطة، والمطار الدولي الجديد، وسوق عكاظ، وعدوان، والمروة، والصفاء، وعددًا من القطع العقارية، ومحافظة رابغ: أحياء محطة الأرصاد، والصناعية، والورود، وجزءًا من حي المرجانية، والنهضة، والنزهة، والنسيم، وجزءًا من حي الربوة، والشاطئ، وعددًا من القطع العقارية.

ويبدأ التسجيل في المناطق المستفيدة من السجل العقاري في منطقة الجوف: صوير، وطبرجل، والعيساوية، والقريات، والناصفة، ومن بينها حي السالم في طبرجل، وعدد من القطع العقارية.

وبيّنت الهيئة أن اختيار المناطق والأحياء تم وفق معايير محددة، وسيُعلن تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

وأشارت “هيئة العقار” إلى أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية: https://rer.sa، أو عن طريق مراكز الخدمة، مشيرةً إلى أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.

ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية تُسجل، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.