كشفت دراسة صادرة عن الهيئة العامة لتنظيم الإعلام أن 70% من المشاركين في الدراسة لا يتابعون المؤثرين للحصول على الأخبار والمعلومات، أو يتابعونهم بدرجة منخفضة، ما يعكس محدودية الاعتماد عليهم مصدراً إخبارياً، رغم انتشار منصات التواصل الاجتماعي.



«التواصل» تتصدر



وأظهر تقرير «حالة الطلب على المحتوى.. ذائقة المجتمع السعودي الإعلامية»، أن 42% لا يتابعون المؤثرين للأخبار، و28% يتابعونهم بدرجة منخفضة، مقابل 21% بدرجة متوسطة، و9% بدرجة عالية.



وفي المقابل، تصدرت شبكات التواصل الاجتماعي مصادر متابعة الأخبار بنسبة 75.92%، تلاها التلفزيون بنسبة 20.25%، فيما سجلت الإذاعة 1.98% والصحافة 1.85%.



وتكشف نتائج الدراسة، التي استندت إلى آراء 5,304 مشاركين، مفارقةً تتمثل في ارتفاع الاعتماد على منصات التواصل لمتابعة الأخبار، مقابل انخفاض متابعة المؤثرين للحصول عليها، بما يبرز الفرق بين المنصة التي تصل عبرها المعلومة والمصدر الذي يثق به الجمهور.