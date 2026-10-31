بتوجيه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، صدر قرار بترقية (627) فردًا من منسوبي الأفواج الأمنية إلى الرتب التي تلي رتبهم.

ورفع وكيل شؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن عوض بن مشوح العنزي، الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على ما يحظى به رجال الأمن من رعاية واهتمام ومتابعة، مثمنًا دعم واهتمام سمو وزير الداخلية بمنسوبي القطاعات الأمنية، وحرصه على تطوير قدراتهم وتحفيزهم لمواصلة العطاء.

وهنّأ وكيل شؤون الأفواج الأمنية الأفراد المترقين، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم، وأن تكون هذه الترقية دافعًا لمواصلة البذل والعطاء، والإسهام في حفظ أمن الوطن وخدمة الدين والملك والوطن.