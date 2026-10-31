وفرت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين منظومة إرشادية متكاملة في المسجد النبوي، تُسهم في تيسير وصول قاصديه إلى وجهاتهم، ومساعدتهم على التنقّل بين المواقع والمرافق، من خلال اللوحات الإرشادية والشاشات الإلكترونية الموزعة في أرجاء المسجد.



وتضم المنظومة أكثر من 270 لوحة إرشادية، وأكثر من 100 شاشة إلكترونية، تتضمن معلومات وإرشادات توعوية وتعليمات الدخول، وإرشاد السائلين، إلى جانب استخدام الترميز اللوني لتحديد الوجهات وتسهيل الوصول إليها.



وتوفر الشاشات الإلكترونية معلومات لحظية عن حالة البوابات والمداخل المتاحة، بما يُمكّن قاصدي المسجد النبوي من معرفة مسارات الوصول المناسبة، ويسهم في تنظيم الحركة وتيسير تنقّلهم، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.