التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم (السبت)، مساعد وزير الخارجية الأمريكي دونالد بلوم، وذلك على هامش مؤتمر حوار المنامة 2026 في نسخته الثانية والعشرين المنعقد بالعاصمة البحرينية المنامة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، والتطورات في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين نايف بن بندر السديري.