وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (الجمعة)، إلى مدينة أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين (G20).
ومن المقرر أن تتناول الاجتماعات أبرز التطورات الجيوسياسية، وأمن الملاحة البحرية، والطاقة، والأمن الغذائي، والتجارة العالمية وسلاسل الإمداد، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
ويضم الوفد المرافق، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز ، ونائب وزير المالية الشيربا السعودي لدى مجموعة العشرين عبدالمحسن بن سعد الخلف.
Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah arrived today (Friday) in Atlanta, United States, to participate in the G20 Foreign Ministers' Meeting.
The meetings are set to address the most significant geopolitical developments, maritime security, energy, food security, global trade, and supply chains, as well as enhancing international cooperation and multilateral efforts to tackle global economic challenges.
The accompanying delegation includes the Ambassador of the Custodian of the Two Holy Mosques to the United States, Princess Reema bint Bandar bin Sultan bin Abdulaziz, and the Saudi Sherpa to the G20, Deputy Minister of Finance Abdul Mohsen bin Saad Al-Khalaf.