وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (الجمعة)، إلى مدينة أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين (G20).

ومن المقرر أن تتناول الاجتماعات أبرز التطورات الجيوسياسية، وأمن الملاحة البحرية، والطاقة، والأمن الغذائي، والتجارة العالمية وسلاسل الإمداد، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

ويضم الوفد المرافق، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز ، ونائب وزير المالية الشيربا السعودي لدى مجموعة العشرين عبدالمحسن بن سعد الخلف.