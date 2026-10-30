تمكّن جمرك الحديثة من إحباط محاولة تهريب 43,371 حبة من مادة «الإمفيتامين» المخدر، ضُبطت مُخبأة في أمتعة مسافرَين قدما إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي أنه عند قدوم إحدى الحافلات إلى المملكة عبر منفذ الحديثة، وخضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب المخدرة مُخبأة في أمتعة مسافرَين قدما إلى المملكة بواسطة الحافلة.

وأكّد الحربي أن الهيئة عبر جميع منافذها الجمركية ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، تحقيقًا لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع، وذلك بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع شركائها: وزارة الداخلية والمديرية العامة لمكافحة المخدرات.

ودعا الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل مع الهيئة على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني أو الرقم الدولي (009661910)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.