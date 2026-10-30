أعلنت جامعة جازان رغبتها في شغل عدد من الوظائف الصحية بالمدينة الطبية، عن طريق النقل الخارجي، على أن يستقبل التقديم عبر منصة "مسار" خلال الفترة من 1 إلى 10 نوفمبر 2026م.

وتشمل الوظائف طبيباً استشارياً في تخصص الأنف والأذن والحنجرة، ونائب طبيب في تخصصات الأطفال والأشعة التشخيصية والباطنة والنساء والولادة والتخدير والطوارئ، إضافةً إلى طبيب مقيم في تخصصات التخدير والباطنة والجراحة العامة والطوارئ.

وتتضمن الفرص وظيفةً أخصائي استشاري في العلاج الطبيعي، ووظيفةً أخصائي أول في التمريض.

وبيّنت الجامعة أن التقديم يقتصر على التخصصات الصحية الواردة في الإعلان، داعيةً الراغبين إلى الاطلاع على تفاصيل الوظائف ومتطلباتها والتقديم عبر المنصة خلال المدة المحددة.