تسلّم محافظ محافظة الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، النسخة الأولى من كتاب «تاريخ اليمامة في الشعر العربي»، لمؤلفه الدكتور عبدالعزيز بن محمد الفيصل، وأشاد الأمير فهد بالكتاب ومؤلفه.

يذكر أن الكتاب صادرٌ عن غرفة الخرج؛ وكان ضمن أنشطة «أحدية الخرج الثقافية» فيما أعرب الفيصل عن شكره وتقديره لمحافظ الخرج على ما تفضل به من حديث، مثمّناً مشاعره وحرصه على التواصل مع المواطنين واهتمامه بضيوف المحافظة.