تواصل أسواق التميمي التوسع في مفهوم متاجر الأحياء السكنية «أسواق التميمي، جاركم»، بافتتاح ثاني فروعها ضمن هذا المفهوم في حي أبحر بمدينة جدة، ليصبح الفرع السابع لأسواق التميمي في المدينة، بما يعزز حضور الشركة في جدة ويؤكد التزامها بخدمة العملاء وتلبية احتياجات المجتمعات السكنية التي تتواجد فيها.

ويأتي هذا الافتتاح امتدادًا لإطلاق الفرع الأول لمفهوم «أسواق التميمي، جاركم» في حي التحلية بمدينة الخبر، وخطوة جديدة نحو تقديم تجربة تسوق أكثر سهولة وقربًا من العملاء في مختلف أنحاء المملكة.

ويقدّم مفهوم «أسواق التميمي، جاركم» نموذجًا حديثًا لمتاجر الأحياء، صُمّم لتلبية احتياجات التسوق اليومية من خلال تشكيلة مختارة بعناية من المنتجات الأساسية والطازجة، إلى جانب خيارات غذائية عملية، ضمن بيئة تسوق مريحة يسهل الوصول إليها.

ويعكس هذا المفهوم حرص أسواق التميمي على مواكبة تطور أنماط الحياة وتطلعات المستهلكين في المملكة العربية السعودية، من خلال توفير المنتجات الأساسية وخيارات الأطعمة الطازجة بالقرب من العملاء، وتسهيل تجربة التسوق اليومية، مع الحفاظ على معايير الجودة ومستوى الخدمة اللذين تتميز بهما أسواق التميمي.

وترتكز تجربة أسواق التميمي على الالتزام بالجودة، من خلال التوريد المباشر من موردين موثوقين ومنتجين محليين داخل المملكة العربية السعودية، إلى جانب موردين عالميين في أسواق تشمل الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. ويسهم نهج التوريد المباشر، من المزرعة إلى الرف ومن المصنع إلى الرف، في الحفاظ على جودة المنتجات، وتعزيز الشفافية عبر مختلف مراحل سلسلة الإمداد.

ومن أبرز عناصر التجربة داخل المتجر ركن الوجبات الجاهزة، الذي يقدّم وجبات تُحضّر على مدار اليوم. ففي الصباح، يمكن للعملاء الاستمتاع بتشكيلة من الكرواسون الطازج والبيغل وبودينغ الشيا والشوفان المنقوع، إلى جانب القهوة الطازجة. وخلال فترتي الغداء والعشاء المبكر، تتوفر خيارات تشمل بار السلطات وركن السوشي وبيتزا رومانا واللازانيا وركن خبز الثوم. أما في المساء، فتتوفر وجبات جاهزة للأخذ إلى المنزل، بما يوفر مزيدًا من الراحة للعملاء. كما يوفّر المتجر ماكينات مخصصة لتحضير زبدة المكسرات الطازجة، وعصير البرتقال الطازج حسب الطلب، والفواكه المقطّعة، بما يسهّل تفاصيل الحياة اليومية للعملاء دون المساس بالجودة.

ويأتي افتتاح فرع أبحر امتدادًا لرؤية «أسواق التميمي، جاركم»، التي تتجاوز مفهوم التسوق التقليدي لتقدّم وجهة قريبة من العملاء تلبي احتياجاتهم اليومية، وتجمع بين جودة المنتجات والأطعمة وسهولة التسوق.

وقال فواز التميمي، عضو مجلس الإدارة: «يمثل توسّع مفهوم «أسواق التميمي، جاركم» إلى مدينة جدة امتدادًا لالتزامنا المستمر بخدمة العائلات والمجتمعات في مختلف أنحاء المملكة. وانطلاقًا من إرثنا القائم على الجودة والثقة، نسعى إلى تقديم تجارب تسوق تعزز قربنا من عملائنا وتستجيب لاحتياجاتهم اليومية».

من جانبه، قال إيان كِنت، الرئيس التنفيذي لأسواق التميمي: «يمثل افتتاح ثاني فروع «أسواق التميمي، جاركم» خطوة مهمة في تطوير نموذج تسوق يواكب احتياجات الأحياء السكنية الحديثة. ونواصل التركيز على الجمع بين الجودة التي يتوقعها عملاؤنا وسهولة الوصول والخيارات الطازجة، ضمن تجربة تنسجم مع متطلبات حياتهم اليومية».

ومع افتتاح فرع أبحر، تواصل أسواق التميمي تطوير مفهوم متاجر الأحياء، من خلال تقديم معاييرها المعروفة في الجودة وخدمة العملاء، ضمن نموذج مصمّم لتوفير تجربة تسوق يومية أكثر سهولة وراحة.

«أسواق التميمي، جاركم» — جودة وراحة أقرب إلى منزلكم.