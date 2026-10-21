التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم (الأربعاء)، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير الدولة بالخارجية الإماراتية، وذلك على هامش الاجتماع التشاوري السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، المنعقد في مدينة جنيف السويسرية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وبحث مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان والجهود المبذولة بشأنها، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة.