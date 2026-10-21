دشّن محافظ الطائف الأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز محافظ الطائف اليوم (الأربعاء)، الدورة الثالثة لجائزة محافظ الطائف للتميز التعليمي «مُلهم» للعام 1448هـ، بالشراكة الإستراتيجية مع غرفة الطائف، بحضور المدير العام للتعليم بالمحافظة الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي.

وتهدف الجائزة إلى ترسيخ ثقافة التميز والإبداع في الميدان التعليمي، وتحفيز الكفاءات على تطوير الممارسات المهنية، وتحسين نواتج التعلم، وإبراز النماذج المتميزة، وتأهيلها للمنافسة على الجوائز المحلية والدولية.

وتضم الجائزة ثمانية فروع تشمل التميز المدرسي، والمعلم المتميز، والتربوي المتميز، والطالب المتميز، وطالب التربية الخاصة المتميز، والموظف المتميز، والمبادرات المتميزة، وسفراء «مُلهم»، تحت شعار «إلهامٌ يُصنع.. وتميّزٌ يُستدام».

وأوضحت إدارة تعليم الطائف أن الجائزة، التي تشرف على تنفيذها؛ تمثل إحدى المبادرات التعليمية الرامية إلى اكتشاف الممارسات التربوية والإدارية المتميزة وتكريم أصحابها، مشيرًا إلى أن دورتها الثالثة تواصل دعم المواهب والمبادرات النوعية، وتوسيع فرص التنافس الإيجابي بين المدارس ومنسوبيها.

وثمّن تعليم الطائف رعاية سموه للجائزة ودعمه المستمر للتعليم بالمحافظة، مؤكدةً أهمية الشراكة مع الجهات المجتمعية في تحفيز المبدعين وتطوير البيئة التعليمية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.