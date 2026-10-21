شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم (الأربعاء)، في الاجتماع التشاوري السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، المنعقد في مدينة جنيف السويسرية.

وألقى كلمةً أكد فيها جهود المملكة لوقف إطلاق النار وصون وحدة السودان والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية وحمايتها من الانهيار، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تستند إلى إعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين الموقّع 11 مايو 2023م، واتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد.

وقال: إن المملكة تدعم مبادرة المجموعة الخماسية وغيرها من الجهود الإقليمية والدولية للوصول لحل سياسي يحفظ سيادة السودان ووحدته وسلامته أراضيه، مؤكدًا أهمية مساندة الحكومة السودانية في جهودها لتهيئة حوار سوداني - سوداني داخل السودان.

وأكد أنه لا يمكن المساواة بين الحكومة السودانية ومجلس السيادة وبين ميليشيات ارتكبت جرائم بحق الشعب السوداني الشقيق، مجددًا الرفض للكيانات الموازية والإجراءات غير المشروعة خارج المؤسسات الرسمية التي تمس وحدة السودان ولا تعبر عن إرادة شعبه.

وذكر أن المملكة أعلنت تقديم مئة مليون دولار لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق، كما أطلقت حملة شعبية عبر منصة «ساهم» التي تجاوز إجمالي المساعدات السعودية للسودان 3.2 مليارات دولار، كما قدمت دعمًا إضافيًا إلى السودان بقيمة 145 مليون دولار أمريكي، في إطار خطة الاستجابة الإنسانية في السودان لعام 2026م خلال مشاركتها اجتماع تنسيق العمل الإنساني بشأن الأزمة في السودان في برلين بتاريخ 15 أبريل 2026م، مؤكدًا مواصلة المملكة العمل من أجل إنهاء الحرب واستعادة الاستقرار في السودان.

حضر الاجتماع المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة.