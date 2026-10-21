في تصعيد جديد للمواجهة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والنائبة الديمقراطية إلهان عمر، عادت الأخيرة إلى الواجهة عبر مقطع فيديو نشرته على «تيك توك»، طالبت فيه أنصارها بمواصلة التبرع لحملتها الانتخابية، مؤكدة أنها لن تسمح بترهيبها أو إسكاتها، وذلك بعد أيام من مداهمة منزلها من قبل عملاء اتحاديين في إطار تحقيق يتعلق بأوراق هجرتها وجنسيتها الأمريكية.

ودعت عمر مؤيديها إلى تقديم تبرعات بقيمة 5 أو 10 أو 20 دولاراً، قائلة إن المرحلة المقبلة ستكون «مكلفة وصعبة»، في ظل ما وصفته بمحاولات إدارة ترمب ترهيبها وترهيب آخرين قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وشكرت المتبرعين الذين ساندوها، مؤكدة عزمها مواصلة حملتها والعمل على فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ ومحاسبة الإدارة الأمريكية.

وظهرت النائبة في الفيديو، المصوّر من داخل سيارة، في أول تحرك علني لافت بعد المداهمة، وسط تصاعد الجدل السياسي والقانوني المحيط بها. فيما ركزت رسالتها على حشد الدعم المالي والسياسي لمواجهة المرحلة المقبلة.

ترمب يصعّد.. والسجن على الطاولة

في المقابل، صعّد ترمب هجومه على النائبة ذات الأصول الصومالية، ووجّه إليها انتقادات شخصية حادة، واصفاً إياها بأنها شخصية سيئة ولا تحب الولايات المتحدة، ومشككاً في البلد الذي جاءت منه، في إشارة إلى الصومال. كما أشار إلى احتمال ترحيلها، ولوّح بإمكانية أن ينتهي بها المطاف في السجن.

وكان ترمب قد هاجم عمر عقب مداهمة منزلها، ورفض تأييد موقف محدد بشأن ترحيلها، لكنه وصفها بأنها نائبة سيئة ولا يعتقد أنها تحب بلادها. وفي تصريحات لاحقة، قال إنها قد تواجه السجن، في وقت تتواصل التحقيقات المتعلقة بملف هجرتها وجنسيتها.

وتأتي هذه التصريحات في سياق خلاف ممتد بين ترمب وعمر، التي تُعد من أبرز منتقدي سياساته، خصوصاً في ملفات الهجرة والتعامل مع المهاجرين والمسلمين. وسبق أن دعا ترمب إلى إعادتها إلى الصومال، بينما اتهمته النائبة باستهدافها سياسياً وباستخدام خطاب عدائي ضدها وضد الجالية الصومالية في الولايات المتحدة.

تحقيق في أوراق الهجرة والجنسية

وكان عملاء اتحاديون قد داهموا منزل عمر في منطقة واشنطن في 12 أكتوبر الجاري، ضمن تحقيق يتعلق بمعلومات ووثائق قُدمت خلال إجراءات هجرتها وحصولها على الجنسية الأمريكية.

وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، يبحث التحقيق في شبهات تتعلق بصحة بعض البيانات المقدمة خلال إجراءات الهجرة والتجنيس، فيما أشارت تقارير إلى أن التحقيق قد يفتح الباب أمام بحث إجراءات قانونية تتعلق بجنسيتها وإمكانية ترحيلها، إذا توافرت الأسس القانونية لذلك.

ووصلت عمر إلى الولايات المتحدة لاجئة من الصومال عام 1995، وحصلت على الجنسية الأمريكية عام 2000، قبل انتخابها عضوة في مجلس النواب عن ولاية مينيسوتا عام 2018، لتصبح أول أمريكية من أصول صومالية تصل إلى الكونغرس.

ونفت عمر ارتكاب أي مخالفات، ووصفت مداهمة منزلها بأنها محاولة للترهيب السياسي وتوظيف أجهزة إنفاذ القانون ضد خصوم الإدارة، مؤكدة أنها لن تصمت أمام ما تعتبره استهدافاً لها.

ولم يكن قد أُعلن عن توجيه اتهامات جنائية إليها في التقارير المنشورة بشأن المداهمة، فيما أثار توقيت التحقيق، قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي، جدلاً بشأن الفصل بين الإجراءات القانونية والتجاذبات السياسية.

معركة تتجاوز النائبة

وتتجاوز المواجهة الحالية الخلاف الشخصي بين ترمب وإلهان عمر، لتلامس قضايا الهجرة والمواطنة وحدود استخدام أجهزة إنفاذ القانون في التعامل مع شخصيات سياسية معارضة. ففي الوقت الذي تتمسك فيه إدارة ترمب بضرورة التحقيق في أي شبهات تتعلق بالحصول على الجنسية، ترى عمر وحلفاؤها أن توقيت الإجراءات وسياق الهجمات المتكررة عليها يثيران تساؤلات بشأن دوافعها.

ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، تسعى عمر إلى حشد أنصارها وتوفير الدعم المالي لحملتها، فيما يواصل ترمب التصعيد ضدها. وبين التحقيقات والتهديدات السياسية والتبرعات الانتخابية، تبدو المواجهة مرشحة لمزيد من التوتر، في انتظار ما ستكشف عنه الإجراءات القانونية بشأن القضية.