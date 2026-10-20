رأس محافظ الدرعية رئيس لجنة الدفاع المدني الفرعية الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالمحافظة اليوم (الثلاثاء)، اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني بالمحافظة للعام 1448هـ، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات ذات العلاقة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومناقشة الجهود المشتركة لتعزيز إجراءات الوقاية والسلامة لدرء مخاطر الأمطار والسيول، إلى جانب بحث سبل تطوير التنسيق بين الجهات المعنية بما يدعم أعمال الدفاع المدني في المحافظة.

وأكد محافظ الدرعية أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتعزيز ومتابعة تنفيذ الإجراءات التي تسهم في المحافظة على الأرواح والممتلكات، مثمناً جهود الجميع في اللجنة ومنسوبي القطاعات.