استقبل محافظ الدرعية الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالمحافظة اليوم (الثلاثاء)، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة ستيفن هيتشن.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الاستقبال ما تشهده محافظة الدرعية من تطور في المجالات الثقافية والسياحية، وما تمتاز به من إرث تاريخي وحضاري، إلى جانب الفرص المتاحة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه نوه السفير البريطاني بما تحظى به الدرعية من مكانة تاريخية وثقافية، وما تشهده من مشروعات تطويرية