شارك وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم (الثلاثاء)، في الاجتماع الثاني عشر للوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة الوزراء ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء. وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الرامية إلى تعزيز التعاون الخليجي في مجالي الشؤون الإسلامية والأوقاف، وتبادل البحوث والتجارب والخبرات، واستعراض التجارب الناجحة في العمل الإسلامي، ومبادرة الأسبوع الخليجي للوقف، وتطوير العمل الوقفي وتعزيز دوره المجتمعي، ونشر الوعي بالوقف والعمل الخيري والتطوعي.

وبحث الوزراء تبادل الخبرات في تطوير المساجد والمحافظة على هويتها المعمارية، وإنشاء مرصد علمي خليجي، وإعداد ورقة عمل لمواجهة الأفكار المنحرفة، بما يعزز التكامل والتنسيق بين دول المجلس، ويرسخ قيم الوسطية والاعتدال.