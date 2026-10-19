كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن بدء تطبيق قرار إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة والتحول إلى الأعلاف الموسمية في 16 نوفمبر 2026، بعد 29 يوماً، في خطوة تستهدف الحد من استنزاف المياه الجوفية غير المتجددة، وتعزيز الأمن المائي والاستدامة الزراعية.

وأوضحت، أن القرار يشمل جميع المساحات المزروعة بالأعلاف المعمرة في مناطق الرف الرسوبي، وهي الجوف والرياض وحائل والمنطقة الشرقية والقصيم وتبوك.

وبيّنت، أن الأعلاف الموسمية المسموح بزراعتها في المزارع المرخصة، وفق الضوابط المعتمدة، تشمل البرسيم المصري وحيد الحشة ومتعدد الحشات، وحشيشة الراي الإيطالية، وحشيشة الراي الحولية.

وأكدت الوزارة، أن التحول إلى زراعة الأعلاف الموسمية يسهم في خفض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة في القطاع الزراعي، والحد من استنزافها، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والمحافظة عليها، بما يدعم استدامة الإنتاج الزراعي ويحافظ على الموارد المائية للأجيال القادمة.