يتمتع طلاب وطالبات التعليم العام بمدارس البنين والبنات في مناطق ومحافظات السعودية (الأحد) القادم، بأول إجازة مدرسية إضافية خلال العام الدراسي الحالي، والتي أقرتها إدارات التعليم غير المدرجة ضمن التقويم الدراسي الذي أصدرته وزارة التعليم والذي تضمن 6 إجازات مدرسية مطولة.

وحددت الإدارات (الأحد) 25 أكتوبر و(الأحد) 29 نوفمبر من العام الميلادي الحالي 2026 و(الخميس) 7 يناير و(الأحد) 11 أبريل للعام الميلادي القادم 2027، إجازات إضافية ضمن التقويم الدراسي.

فيما أعلنت إدارات تعليم منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة ومحافظة جدة ومحافظة الطائف، عن إجازة إضافية واحدة فقط ستكون 25 أكتوبر من العام الميلادي الحالي 2026.

يشار إلى أن التقويم الدراسي الذي أصدرته الوزارة تضمن 6 إجازات مدرسية، إجازة اليوم الوطني (لمدة يومين) وإجازة الخريف (لمدة 9 أيام) وإجازة منتصف العام الدراسي (لمدة 9 أيام) وإجازة يوم التأسيس (لمدة يومين) وإجازة عيد الفطر (لمدة 16 يوماً) وإجازة عيد الأضحى المبارك (لمدة 16 يوماً).