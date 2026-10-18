التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الإماراتية، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك بما يسهم في دعم أمن المنطقة واستقرارها.

وحضر اللقاء من الجانب السعودي مستشار وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات هشام بن عبدالعزيز بن سيف، فيما حضره من الجانب الإماراتي وزير دولة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، ورئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث علي سعيد النيادي، والأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي الدكتور ناصر حميد النعيمي.

وغادر الأمير خالد بن سلمان أبوظبي عبر مطار البطين، وكان في وداعه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.