حذّر مجلس الصحة الخليجي من مخاطر استخدام السجائر الإلكترونية.

وأشار إلى أن الشباب الذين يستخدمونها أكثر عرضة بنحو ثلاثة أضعاف لتدخين السجائر التقليدية لاحقاً، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، التي قدّرت في تقرير صدر عام 2024 عدد مستخدمي التبغ عالمياً من الفئة العمرية 13–15 عاماً بنحو 37 مليوناً.

ويواصل المجلس حملته التوعوية (اليوم قبل بكرة) إصدار دليل توعوي يهدف إلى تمكين الشباب في دول الخليج من رفض التجربة الأولى لمنتجات التدخين غير التقليدية، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الضغوط الاجتماعية واتخاذ قرارات صحية واعية.

ويوضح الدليل أن هذه المنتجات ليست آمنة، مسلطاً الضوء على تأثير النيكوتين في نمو الدماغ والانتباه والتعلم والمزاج والتحكم في الاندفاعات حتى سن 25 عاماً، فضلاً عن ارتباط استخدام السجائر الإلكترونية بأعراض القلق والاكتئاب، ومخاطر التعرض للمواد السامة والمسرطنة.

كما يستعرض آثار التدخين على القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والعظام وصحة الفم والأسنان، وعلاقته بجودة النوم والأداء الدراسي، إلى جانب مخاطر الاستخدام المزدوج للسجائر التقليدية والإلكترونية والتسويق المضلل.

ويؤكد المجلس أهمية دور الأسرة والجهات التعليمية والمجتمعية في الوقاية، من خلال الحوار المبكر مع الشباب، وتقديم معلومات تناسب أعمارهم، وتعزيز مهارات إدارة المشاعر وحل المشكلات، ومساعدتهم على التعامل مع ضغط الأقران والضغوط النفسية والاجتماعية.