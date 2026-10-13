أمانة محافظة حفر الباطن تنظّم حملة للتبرع بالدم

نظّمت أمانة محافظة حفر الباطن، بالتعاون مع تجمع حفر الباطن الصحي، اليوم (الإثنين) 12 أكتوبر 2026م، حملة للتبرع بالدم بمقر الأمانة، تفاعلًا مع الحملة السنوية للتبرع بالدم التي أطلقها ولي العهد، واقتداءً بمبادرته الإنسانية في ترسيخ قيم العطاء وتحفيز المجتمع على الإسهام في إنقاذ الأرواح.

وشهدت الحملة إقبالًا واسعًا من منسوبي ومنسوبات الأمانة، الذين بادروا بالتبرع دعمًا لحاجات المرضى وتعزيزًا لمخزون بنوك الدم، في مشاركة تعكس وعيهم بأهمية التبرع الطوعي وحرصهم على ترجمة قيم التكافل إلى عطاء ملموس يمتد أثره إلى حياة الآخرين.



وأكدت أمانة محافظة حفر الباطن أن تنظيم الحملة يجسّد التزامها بمسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على تفعيل شراكاتها لدعم المبادرات الصحية والإنسانية، مشيرةً إلى أن تشجيع منسوبيها ومنسوباتها على المشاركة وترسيخ ثقافة التطوع في بيئة العمل يأتيان ضمن توجهها لتعزيز إسهامها المجتمعي وربط قيمها المؤسسية بممارسات تخدم الإنسان وتلامس حاجاته.



ويأتي هذا التفاعل في سياق حراك وطني تتكامل فيه جهود الجهات الحكومية ومبادرات الأفراد، امتدادًا للأثر الذي أحدثته مبادرة ولي العهد في تعزيز البذل والتكافل. وتمثّل مشاركة الأمانة ومنسوبيها إسهامًا في مواصلة هذا الأثر، وترسيخ العطاء بوصفه مسؤولية مشتركة تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع حيوي ينعم بالصحة وجودة الحياة.

