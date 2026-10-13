يجمع متنزه علّيب، في نطاق مركز الشواق في محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة، بين تنوع الطبيعة وعمق التاريخ؛ إذ يضم تضاريس وتكوينات صخرية متنوعة، ونباتات برية محلية، من أبرزها الأراك والسمر والسلم، إلى جانب حصن عقيرب التاريخي، أحد الشواهد على الموروث العمراني في المنطقة.

ويمتد الوادي من أعالي جبال السروات شرقاً، مخترقاً التكوينات الصخرية ومتجهاً غرباً نحو السهول الساحلية وصولاً إلى مصبه في البحر الأحمر، ليجمع بين جمال الطبيعة وعمق التاريخ، بما يضمه من تضاريس متنوعة. وأسهمت السيول على مر السنين في تشكيل تضاريس الوادي ومعالمه الطبيعية، فيما تنتشر على امتداد جوانبه أشجار الأراك التي تُشكل غابات طبيعية ممتدة تضفي على المكان طابعاً بيئياً مميزاً، يجعله وجهة لمحبي الطبيعة والتنزه والاستكشاف.



ويبرز ضمن المتنزه حصن عقيرب الذي يُشكل أحد المعالم التاريخية المطلة على الوادي، إذ يتميز ببنائه الحجري المكون من طابقين، وفتحاته الضيقة التي تعكس الطابع الدفاعي للعمارة القديمة، وتبرز قدرة الإنسان على الاستفادة من طبيعة الموقع وتضاريسه في تشييد المنشآت وتوفير الحماية.



ويحمل الحصن قيمة تاريخية وثقافية تستدعي الاهتمام بتوثيقه ودراسة خصائصه المعمارية، بما يُسهم في التعريف بتاريخ المنطقة والمحافظة على شواهدها التراثية للأجيال القادمة.



وفي الجانب البيئي، يبرز متنزه علّيب كأحد المواقع الطبيعية الواعدة للاستثمار البيئي والسياحي. يُعد المتنزه خلال موسم الربيع وجهة جاذبة للنحالين، لما يتميز به من تنوع في النباتات البرية والموسمية المزهرة التي توفر مصادر طبيعية للرحيق وحبوب اللقاح، وتُسهم في دعم نشاط تربية النحل وإنتاج العسل.