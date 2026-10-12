اطمأن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، على عدد من المدنيين المصابين في الاعتداء الذي شنته الميليشيا الحوثية الإرهابية على مطار الملك خالد الدولي، ويتلقون العلاج في عدد من مستشفيات الرياض. ونقل للمصابين تحيات خادم الحرمين وولي العهد، وتمنياتهما لهم بالشفاء العاجل، مؤكدًا توجيهات القيادة بتوفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المصابين.

واستمع أمير الرياض إلى شرح عن الحالات الصحية للمصابين والخدمات الطبية المقدمة لهم، موجّهًا بمتابعة تطورات حالتهم وتلبية حاجاتهم العلاجية حتى اكتمال شفائهم

وثمّن امير الرياض جهود القيادة في الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها، مشيدًا بتلاحم أبناء الوطن ووحدة صفهم، مؤكدًا جاهزية رجال القوات السعودية البواسل للتصدي لكل ما يهدد أمن المملكة وسلامة أراضيها.

وسأل الأمير فيصل بن بندر الله عز وجل أن يديم على المملكة عزها وأمنها وازدهارها.

يطمئن على المصابين

نقل للمصابين تحيات خادم الحرمين وولي العهد.

أكد على توجيهات القيادة بتوفير الرعاية الصحية لجميع المصابين.

أكد جاهزية البواسل للتصدي لكل ما يهدد أمن الوطن

الامير فيصل بن بندر يطمئن على الوضع الصحي لأحد المصابين

أمير الرياض أشاد بتلاحم أبناء الوطن ووحدة صفه