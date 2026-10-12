لم تعد حاجات سوق العمل ثابتة؛ فالمهن تتطور، وتستحدث القطاعات مهارات جديدة، وتزداد الحاجة إلى قدرة الأفراد على مواصلة التعلم وتحديث قدراتهم خلال مراحل مختلفة من حياتهم المهنية. ومن هنا تأتي أهمية البرامج الجامعية القصيرة بوصفها مسارات أكاديمية مرنة تساعد على الاستجابة لهذه المتغيرات.

وتقدم مبادرة البرامج الجامعية القصيرة «MicroX»، إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية -أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030-، نموذجًا يربط الجامعات السعودية بصورة أكثر تكاملًا مع حاجات سوق العمل، من خلال برامج تقدمها الجامعات بالشراكة والمواءمة مع أصحاب الأعمال والجهات والقطاعات المختلفة.

وتتولى الجامعات مسؤولية تصميم البرامج من الناحية الأكاديمية وتقديمها والإشراف عليها ومنح شهاداتها، فيما تسهم الجهات المشاركة وأصحاب الأعمال في تحديد الحاجات المهنية والمهارات والجدارات ذات الأولوية؛ بما يساعد على تطوير برامج أكثر ارتباطًا بواقع القطاعات وتغير حاجاتها.

وفي المقابل، يعمل المركز الوطني للتعليم الإلكتروني على التنسيق والتنظيم ودعم التكامل بين الجامعات والشركاء، بما يعزز وضوح الأدوار ويضمن أن تظل الجامعات هي مقدم البرامج الأكاديمية.

وتتيح طبيعة البرامج الرقمية والمرنة للمتعلم بناء رحلة تعليمية تتناسب مع أهدافه وحاجاته؛ إذ يستطيع اختيار البرامج وفق اهتماماته المهنية وخبراته السابقة والمجال الذي يسعى إلى التطور فيه.

ويمثل ذلك قيمة مهمة للطلاب الجامعيين الذين يرغبون في إضافة مهارات جديدة إلى رحلتهم الأكاديمية، كما يمنح الباحثين عن عمل فرصة لتطوير قدرات مرتبطة بالقطاعات والمهن المستهدفة، ويوفر لمن هم على رأس العمل وسيلة مرنة لتحديث مهاراتهم أو اكتساب مهارات جديدة بالتوازي مع مسؤولياتهم المهنية.

وتتراوح البرامج الجامعية القصيرة بين 3 و23 ساعة معتمدة، وتتكون من مقررين على الأقل، وتركز على مجموعة محددة من المهارات والجدارات، وتنتهي بتقييمات محوكمة تقيس مدى تحقق نواتج التعلم.

كما تتميز البرامج بنظام قابل للتجميع؛ إذ تمثل كل منها وحدة تعليمية مستقلة يمكن الاستفادة منها بذاتها، أو دمجها مع وحدات أخرى ضمن مسار أكاديمي يقود إلى مؤهل أكبر وفق الأطر والضوابط المعتمدة.

وتعزز هذه الخاصية مرونة رحلة التعلم، إذ لا يضطر المستفيد إلى التعامل مع تطوير مهاراته باعتباره تجربة منفصلة في كل مرة، بل يستطيع بناء مسار متدرج يجمع بين حاجاته الحالية وطموحاته التعليمية والمهنية المستقبلية.

وتستهدف «MicroX» إطلاق 350 برنامجًا جامعيًا قصيرًا خلال أربع سنوات، بالشراكة مع الجامعات وأصحاب الأعمال، في مجالات ترتبط بحاجات الاقتصاد والقطاعات الواعدة والحيوية.

وتكمن القيمة الأوسع للمبادرة في بناء حلقة تكامل تبدأ من احتياج سوق العمل، مرورًا بخبرة أصحاب الأعمال، ثم تتحول عبر الجامعات إلى برامج أكاديمية مرنة ومعتمدة تصل إلى المستفيد، بما يدعم مواءمة المهارات مع حاجات القطاعات، ويعزز ثقافة التعلم مدى الحياة وتطوير القدرات الوطنية بصورة مستمرة."}تجريبي.