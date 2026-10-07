أعلنت وزارة الداخلية، أمس (الثلاثاء)، أنه حرصًا من المملكة العربية السعودية على تعزيز جودة الحياة لكل من يعيش على أراضيها، وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فقد تمت إتاحة استقدام أرباب الأسر من ذوي الكفاءة لأفراد أسرهم، واستكمال شروط تقديم الطلب، وهم: الزوج، والزوجة، والأبناء دون سن 25 عاماً، والبنات غير المتزوجات، والحصول على تأشيرات دخولهم إلى المملكة، بالتزامن مع إتمام إجراءات تأشيرة العمل لرب الأسرة، واستكمال إجراءات الإقامة بعد الدخول إلى المملكة، وفق الإجراءات والضوابط النظامية المعمول بها.