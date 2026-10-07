ثمّنت الحكومة اليمنية قرار المملكة العربية السعودية تصحيح أوضاع اليمنيين الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، استجابةً لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي.

وأعرب مجلس الوزراء اليمني، في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، عن امتنانه وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً أن المبادرة تجسد عمق الأخوة والروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتعكس النهج الإنساني للمملكة في الوقوف إلى جانب اليمنيين ومراعاة أوضاعهم.

وأكد البيان، أن المبادرة امتداد للمواقف السعودية الأخوية والدعم المتواصل لليمن، وتعكس عمق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، مجدداً تقدير اليمن قيادةً وحكومةً وشعباً للمملكة ومواقفها الداعمة لليمن وأمنه واستقراره.