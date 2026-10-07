أشاد رئيس المجلس الأعلى للجاليات اليمنية حول العالم، المشرف العام على الجاليات اليمنية بالمنطقتين الغربية والجنوبية، ورئيس الجالية اليمنية بجدة مهدي حاتم النهاري، بمكرمة خادم الحرمين الشريفين لتصحيح أوضاع العمالة اليمنية في المملكة، مؤكداً أنها تعكس حرص القيادة السعودية على رفع المعاناة عن الشعب اليمني، والمغتربين على وجه الخصوص.

وقال النهاري لـ«عكاظ»: إن المكرمة الملكية تهدف إلى تصحيح أوضاع اليمنيين المخالفين لنظام الإقامة، وتمكينهم من الإقامة والعمل بصورة نظامية، وأضاف، أن ما تقوم به المملكة، يؤكد وقوفها إلى جانب اليمنيين، مشيراً إلى استمرار دعم المملكة لليمن في المجالات الإنسانية والاقتصادية والتنموية والعسكرية، ومنها دعم عملية «فجر اليمن»، إضافة إلى دعم الميزانية العامة للدولة بـ224 مليون ريال سعودي.

وأكد النهاري، أن الجالية اليمنية حول العالم تقف إلى جانب السعودية والقيادة الشرعية اليمنية، وترفض كل ما يمس أمن المملكة واستقرارها ومقدساتها، مؤكداً أن ميليشيا الحوثي لا تمثل الشعب اليمني.

واختتم بتوجيه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على هذه المكرمة، التي أسعدت اليمنيين.