رفع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد باسم أهالي ومسؤولي المنطقة وباسمه، الشكر والعرفان لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة تبرعه بالدم وإطلاقه الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم لعام 2026، مؤكداً أنها تأتي امتداداً للمبادرة الإنسانية التي أطلقها العام الماضي، وأسهمت في تعزيز ثقافة التبرع الطوعي بالدم وترسيخ قيم العطاء والتكافل المجتمعي في المملكة.



وأشار أمير نجران إلى أن استمرار هذه الحملة للعام الثاني على التوالي يعكس اهتمام ولي العهد بصحة الإنسان، وحرصه على دعم المبادرات الوطنية التي تجسد المشاركة المجتمعية، وتُرسّخ مفهوم المسؤولية الوطنية تجاه المرضى والمحتاجين للدم ومكوناته، بما يدعم جهود المنظومة الصحية في توفير إمدادات آمنة ومستدامة من الدم في مختلف مناطق المملكة.

ودعا الأمير جلوي بن عبدالعزيز جميع المواطنين والمقيمين في منطقة نجران إلى المشاركة الفاعلة في الحملة والمبادرة إلى التبرع بالدم، مشيراً إلى أن كل قطرة دم تمثل إسهاماً في إنقاذ حياة إنسان، وتعزيزاً لقيم التضامن والعطاء في المجتمع.

وأكد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد التزام إمارة منطقة نجران بدعم أهداف الحملة الوطنية للتبرع بالدم ومساندة جهودها، سائلًا الله أن يحفظ الوطن وقيادته، وأن يديم على الجميع نعمة الصحة والعافية.