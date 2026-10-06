استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه، أمس، وزير العدل الدكتور وليد محمد الصمعاني، والوفد المرافق له.

وأكد أمير الشرقية، أن ما تحظى به وزارة العدل من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة أسهم في الارتقاء بمنظومة الخدمات العدلية، وتعزيز كفاءة الأداء، وتطوير الإجراءات، والاستفادة من الحلول التقنية الحديثة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدّمة للمستفيدين، وتيسير حصولهم عليها.

أبرز المبادرات الهادفة

وقدّم وزير العدل لأمير المنطقة الشرقية، عرضاً عن جهود الوزارة وأبرز الخدمات العدلية، وما تشهده من تطوير في الإجراءات وتوظيف الحلول الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتيسير حصول المستفيدين على الخدمات، إلى جانب استعراض أبرز المبادرات الهادفة إلى تحسين تجربة المستفيد. وأعرب وزير العدل عن شكره لأمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ومتابعته.