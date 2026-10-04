تشهد السعودية حضوراً متزايداً للخدمات الحكومية الرقمية في تفاصيل الحياة اليومية، بدءاً من التعليم عن بُعد والاستشارات الطبية الإلكترونية، وصولاً إلى إنجاز المعاملات الحكومية عبر الهواتف الذكية. ومع هذا التوسع، تبرز أهمية ضمان استمرارية هذه الخدمات وتوافرها للمستفيدين في جميع الأوقات.



تكامل الأدوار



وأكد الباحث في الاتصال والإعلام الرقمي وصانع المحتوى التقني والاقتصادي فوزان سعيد شوشة الثبيتي أن التجربة السعودية تعتمد على تكامل أدوار هيئة الحكومة الرقمية و«سدايا» والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بما يسهم في حماية البيانات وضمان استمرارية الخدمات.



وأوضح أن هذا التكامل أسهم في الانتقال من مرحلة الأتمتة إلى مرحلة هندسة التجربة الرقمية التي تضع المستفيد في صميم الاهتمام.



المرونة والاستباقية



وبين أن جاهزية الخدمات الرقمية واستمراريتها أصبحت تمثل بُعداً أمنياً وتواصلياً يتجاوز مجرد الرقمنة الإجرائية، مشيراً إلى أن أي تعثر في الخدمات قد يمتد تأثيره إلى الحياة اليومية وسلاسل الإمداد ومستويات الثقة العامة.



وذكر أن المرونة والاستباقية تمثلان أبرز عوامل قوة المنظومة الرقمية، خصوصاً مع الاعتماد المتزايد على الخدمات الإلكترونية على مدار الساعة، ما يجعل استقرار الأنظمة وقدرتها على العمل دون انقطاع عاملاً رئيسياً في تعزيز الموثوقية.