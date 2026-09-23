رفع وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وقال إن اليوم الوطني مناسبة نستحضر فيها مسيرة وطنٍ وحّد أركانه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وأقام بنيانه على أسس راسخة؛ لتتواصل من بعده مسيرة البناء والتنمية جيلًا بعد جيل، حتى غدت المملكة اليوم دولةً راسخةً في مبادئها، متجددةً في طموحها، حاضرةً بثقلها ومكانتها.

وأكد أن المملكة، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، تعيش مرحلةً نوعيةً من مسيرتها التنموية في ظل رؤية المملكة 2030، تتسع فيها الفرص، وتتنامى فيها قدرات الاقتصاد، وتتطور فيها كفاءة المؤسسات، وينعكس أثرها على جودة حياة المواطن ومكانة المملكة وحضورها الدولي.

وأشار إلى أن ما تحقق من تطور في مختلف المجالات يجسّد طموح وطنٍ لا يقف عند ما أنجزه، بل يبني عليه لمستقبل أكثر ازدهاراً، مؤكداً أن العدل وصيانة الحقوق من المرتكزات الراسخة التي تعزز الاستقرار وتدعم مسيرة التنمية.

وسأل الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وازدهارها، وأن يبارك مسيرتها ويحقق تطلعات أبنائها.