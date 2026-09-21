قدّم لاعب المنتخب السعودي مصعب الجوير اعتذاره لوزير الرياضة ولرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم والجهازين الفني والإداري وزملائه اللاعبين والجماهير السعودية، عقب قرار استبعاده من معسكر «الأخضر» المقام في جدة استعداداً للمشاركة في كأس الخليج العربي «خليجي 27».

وكان الجهازان الفني والإداري للمنتخب السعودي قد قررا استبعاد الجوير من المعسكر لأسباب انضباطية، قبل انطلاق البطولة، دون الكشف عن تفاصيل المخالفة.

وقال الجوير، عبر حسابه في «إنستغرام»، إنه يتحمّل كامل المسؤولية عن التصرف الذي صدر منه، مؤكداً إقراره بخطئه دون تبرير أو أعذار، ومقدّماً اعتذاره لوزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، إضافة إلى الجهازين الفني والإداري وزملائه اللاعبين وجماهير المنتخب.

وأكد اللاعب احترامه الكامل للقرار الصادر بحقه وحرصه على الاستفادة من الموقف والالتزام بما يعكس مسؤولية تمثيل المنتخب الوطني، مشدّداً على أن «الأخضر» سيحظى دائماً بدعمه ومساندته، ومتمنياً له التوفيق والنجاح في الاستحقاقات القادمة.

وجاء اعتذار الجوير بعد ساعات من قرار استبعاده، فيما استدعى مدرب المنتخب السعودي جورجيوس دونيس لاعب وسط الاتحاد مختار علي للانضمام إلى القائمة بدلاً عنه.