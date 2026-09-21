يتوقع وصول فاتورة أدوية السمنة الحديثة في السعودية إلى 28.3 مليار ريال خلال 10 سنوات، إذا توسعت التغطية العلاجية لتشمل جميع البالغين المصابين بالسمنة، منها نحو 18.9 مليار ريال يتحملها القطاع الحكومي، و9.4 مليار ريال على القطاع الخاص.

وتشير التقديرات إلى وجود نحو 5.46 مليون بالغ مصاب بالسمنة في السعودية، استنادًا إلى معدل انتشار يبلغ 24.7% بين البالغين، فيما يُقدر أن 58% منهم يعانون مرضًا مصاحبًا واحدًا على الأقل، مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب، بما يعادل نحو 3.17 مليون شخص يمثلون الفئة الأعلى خطورة صحيًا.

وجاءت الأرقام في دراسة سعودية حديثة نشرتها مجلة «بي إم سي لأبحاث الخدمات الصحية» التابعة لـ«سبرنغر نيتشر» في سبتمبر 2026، وأعدها باحثان من جامعتي الطائف وأم القرى، لقياس الأثر المالي لتوسيع استخدام أدوية حديثة تساعد على خفض الوزن وتنظيم الشهية وعلاج السمنة.

واعتمد الباحثان على بيانات الهيئة العامة للإحصاء والمسح الصحي السعودي ووزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء، وبنيا نموذجًا يحسب الفاتورة المتوقعة خلال 5 و10 سنوات.

وعند قصر العلاج على المصابين بالسمنة الذين لديهم أمراض مصاحبة، قُدرت الكلفة بنحو 3.98 مليار ريال خلال 5 سنوات، ترتفع إلى 16.64 مليار ريال خلال 10 سنوات؛ منها 10.96 مليار ريال حكومية و5.68 مليار ريال خاصة.

أما فتح التغطية أمام جميع البالغين المصابين بالسمنة فيرفع الكلفة إلى 6.18 مليار ريال خلال 5 سنوات، ثم إلى 28.3 مليار خلال 10 سنوات، بزيادة تقارب 72% في الكلفة الحكومية مقارنة بالسيناريو الأكثر تقييدًا.

وقدرت الدراسة متوسط تكلفة العلاج الدوائي بنحو 14,500 ريال سنويًا للمريض، فيما افترض النموذج زيادة الإقبال على العلاج تدريجيًا خلال السنوات العشر، مع معدل توقف سنوي يقدر بـ18%.

وأظهرت النتائج، أن سعر الدواء وعدد القادمين للعلاج هما العاملان الأكثر تأثيرًا في الفاتورة. وعند تغيير تكلفة العلاج السنوية، تراوحت الكلفة الحكومية التراكمية خلال 10 سنوات بين 8.9 و13.2 مليار ريال في السيناريو المقيد.

وخلصت الدراسة إلى أن التوسع في هذه العلاجات يحمل فائدة صحية محتملة، لكنه يحتاج إلى إدارة مالية دقيقة، وأوصت بإعطاء الأولوية للمرضى الأعلى خطورة، والتوسع التدريجي في التغطية، والتفاوض على أسعار الشراء، والاستفادة من الشراء الموحد، ومراقبة الاستخدام والاستمرار على العلاج قبل توسيع الاستحقاق على نطاق واسع.