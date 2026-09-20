أكد رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية - السعودية النائب عبدالباسط الكباريتي، وقوف الأردن بقيادة ملك الأردن عبدالله الثاني، إلى جانب المملكة العربية السعودية، مشدداً على أن أمنها واستقرارها وسيادتها «خط أحمر لا يقبل المساس».

وأدان الكباريتي بشدة الاعتداءات التي استهدفت خميس مشيط وأبها والطائف، مؤكداً أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية انتهاك لسيادة المملكة وتهديد لأمنها واستقرارها، ومخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقال، في رسالة إلى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية - الأردنية بمجلس الشورى الدكتور إبراهيم القناص: إن الأردن يقف مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكداً أن أمن السعودية جزء أصيل من أمن المنطقة واستقرارها.

وشدد على عمق العلاقات الأردنية - السعودية، وما يجمع البلدين من أخوة وتاريخ ومصير مشترك، مؤكداً حرص لجنة الأخوة البرلمانية على تعزيز التواصل والتنسيق بين مجلس النواب الأردني ومجلس الشورى السعودي.