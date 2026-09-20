حددت وزارة التعليم المشكلات السلوكية من الدرجة الرابعة في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

اشتملت المشكلات السنوية من الدرجة الرابعة للابتدائي الإساءة والتحرش، وإشعال النار داخل المدرسة، حيازة السجائر وحيازة آلة حادة، والتنمر بجميع أنواعه وأشكاله.

وحددت وزارة التعليم، الإجراء التربوي العلاجي لتعديل السلوك لهذه الدرجة من المخالفات السلوكية بتحويل الطالب إلى إدارة المدرسة لاتخاذ إجراءات تشمل دعوة ولي الأمر وتوضيح الإجراءات المترتبة على هذا السلوك ومناقشته في خطة تعديل السلوك ووضع برنامج وقائي مشترك مع الأسرة.

ومن الإجراءات العلاجية ايضاً أخذ تعهد خطي على الطالب بعدم تكرار السلوك غير المرغوب فيه وتوقيع ولي الأمر بالعلم، وحسم 10 درجات من درجات السلوك الإيجابي مع تمكينه من فرص التعويض والاعتذار إلى من أساء إليهم، وتحويل الطالب إلى الموجه الطلابي لدراسة حالته، وترفع إدارة المدرسة رسمياً وبصفة عاجلة لإدارة التعليم محضر اجتماع لجنة التوجيه في المدرسة بخصوص القضية.

وفي ما يتعلق بنقل الطالب المخالف يصدر مدير التعليم قراراً بالنقل إلى مدرسة أخرى مع استمراره بالدراسة حتى النقل، مع الأخذ برأي ولي الأمر في المدرسة التي سينقل إليها الطالب، وفي حالة عدم موافقة ولي الأمر على المدرسة يتم نقل الطالب إلى أقرب مدرسة لمقر سكنه، وإحالة الحالة للموجه الطلابي في المدرسة المنقول إليها الطالب لتقديم برنامج تربوي يشتمل على جلسات في تعديل السلوك.

المشكلات السلوكية من الدرجة الرابعة للمرحلتين المتوسطة والثانوية، تشمل تعمد إصابة أحد الطلبة عن طريق الضرب باليد أو استخدام أدوات غير حادة تحدث إصابة، جرحاً أو نزفاً أو كسراً، سرقة شيء من ممتلكات الطلبة والمدرسة، التصوير أو التسجيل الصوتي للطلبة، إلحاق ضرر متعمد بتجهيزات المدرسة أو مبانيها، التدخين بأنواعه، الهروب من المدرسة، إحضار أو استخدام مواد أو الألعاب الخطرة إلى المدرسة مثل الألعاب النارية، أو البخاخات الغازية الملونة، المواد الكيميائية، أو عرض أو توزيع المواد الإعلامية الممنوعة المقروءة أو المسموعة أو المرئية.

ويتضمن الإجراء التربوي العلاجي لتعديل السلوك إحالة الطالب إلى لجنة توجيه الطلاب لدراسة مشكلته السلوكية ودعوة ولي الأمر وتوضيح الإجراءات المترتبة على هذا السلوك في حالة تكراره، ومناقشة خطة تعديل السلوك ووضع برنامج وقائي مشترك مع الأسرة، و وإنذاره بالنقل إلى مدرسة أخرى في حالة إعادة تكرر المشكلة وتوقيع ولي الأمر بالعلم، وحسم 10 درجات من درجات السلوك الإيجابي للطالب مع تمكينه من فرص التعويض وإشعار ولي الأمر وإلزام الطالب بتقديم اعتذار لمن أسيء إليهم، وإصلاح ما أتلفه الطالب أو إحضار بديل عنه، ومصادرة ما بحوزة الطالب من مواد ممنوعة، كما يتم نقل الطالب من فصل إلى آخر، ومتابعة الحالة مع الموجه الطلابي وتقديم الخدمات التربوية.

أما الإجراء الثاني لطلاب المتوسطة والثانوي تنفيذ جميع ما ورد في الإجراء الأول باستثناء نقل الطالب من الفصل ورفع محضر اجتماع لجنة التوجيه في المدرسة إلى إدارة التعليم رسمياً وبصفة عاجلة وإصدار قرار من مدير التعليم بنقل الطالب إلى مدرسة أخرى، الصفان الثاني والثالث الثانوي يتم التعامل معهم وفق نظام المسارات، مع استمراره بالمدرسة حتى النقل.

وبينت الوزارة، أنه في حال عدم موافقة ولي الأمر على المدرسة يتم نقل الطالب إلى أقرب مدرسة لمقر سكنه، تمكين الطالب من فرص التعويض لتعديل سلوكه وتعويض الدرجات المحسومة في المدرسة المنقول إليها وإشعار ولي الأمر بذلك، متابعة الحالة مع الموجه الطلابي في المدرسة المنقول إليها الطالب وتقديم الخدمات التربوية.