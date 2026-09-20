أكدت وزارة الداخلية، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة، أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 عامًا، وغرامة مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، مشيرة إلى أن هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة.

جاء ذلك، في بيان للوزارة عن نتائج الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي نفذت في مناطق المملكة كافة خلال الفترة من 28 /3 /1448هـ الموافق 10 /9 /2026م حتى 5 /4 /1448هـ الموافق 16 /9 /2026م، داعية إلى الإبلاغ عن أي حالات مخالفة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 14,782 مخالفًا، بينهم 7,438 مخالفًا لنظام الإقامة، و3,782 لنظام أمن الحدود، و3,562 لنظام العمل.

كما ضبطت الجهات الأمنية 1,450 شخصًا أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية، شكل اليمنيون منهم 43%، والإثيوبيون 56%، وجنسيات أخرى 1%، فيما ضبط 25 شخصًا أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وضُبط 23 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، وبلغ إجمالي الوافدين المخالفين الذين يخضعون حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 31,075 وافدًا، بينهم 29,171 رجلًا و1,904 نساء، فيما أحيل 18,986 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وأحيل 3,834 مخالفًا لاستكمال حجوزات السفر، في حين جرى ترحيل 12,635.