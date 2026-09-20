مكافأة مالية للمبلّغين عن جرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، دعت إليها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «زاتكا»، حاثة الجميع على الإسهام في مكافحة التهريب وحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، مؤكدة استقبال البلاغات عبر الرقم المخصص للبلاغات الأمنية بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

وأشارت «زاتكا»، إلى أن المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية سجلت خلال الأسبوع 1173 حالة ضبط للممنوعات، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة الجمركية وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها. وشملت الضبطيات 70 صنفًا من المواد المخدرة، بينها الحشيش والكوكايين والهيروين والشبو وحبوب الكبتاجون وغيرها، إضافة إلى 216 من المواد المحظورة. كما أحبطت المنافذ 888 حالة ضبط للتبغ ومشتقاته، إلى جانب 13 صنفًا لمبالغ مالية، وصنف واحد من الأسلحة ومستلزماتها.