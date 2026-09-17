سلّط تقرير حديث صادر عن إحدى المؤسسات الدولية، بالشراكة مع وزارة التعليم، الضوء على التحولات الهيكلية التي تشهدها منظومة التعليم في المملكة، واضعاً تطوير المعلمين ضمن المحاور الرئيسة التي تسهم في بناء نظام تعليمي أكثر استعداداً للمستقبل، إلى جانب تطوير الحوكمة والمناهج وتعزيز تكافؤ فرص الوصول إلى التعليم.

بناء منظومة للتطوير المهني

وأشار التقرير إلى أن المملكة تنتقل من مرحلة الرؤية الإستراتيجية إلى التنفيذ على مستوى المنظومة التعليمية، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية، مع إبراز أهمية الجهات الوطنية المتخصصة والنماذج المتكاملة في تطوير مخرجات التعليم وإعداد القدرات البشرية للمستقبل. وفي هذا السياق، يبرز المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بوصفه إحدى الجهات الوطنية المتخصصة في تطوير الكوادر التعليمية، من خلال بناء منظومة للتطوير المهني تستهدف رفع كفاءة الممارسين التعليميين، وتعزيز قدراتهم المهنية، وربط برامج التطوير بالحاجات الفعلية للميدان التعليمي.

وضع تطوير المعلمين

ويعكس وضع تطوير المعلمين ضمن المحاور الرئيسة للتحول التعليمي أهمية الاستثمار في المعلم باعتباره عنصراً أساسياً في تطوير مخرجات التعليم وتنمية القدرات البشرية، وهو ما يتقاطع مع الدور الذي يضطلع به المعهد في بناء مسارات مهنية أكثر استدامة، والاستفادة من التجارب والممارسات الدولية وتكييفها بما يتناسب مع حاجات البيئة التعليمية السعودية. ويواصل المعهد تطوير مبادراته وبرامجه وشراكاته بما يسهم في توسيع نطاق التطوير المهني ورفع جودته، ودعم رحلة التحول التي تشهدها منظومة التعليم في المملكة، وصولاً إلى تطوير مهني مستدام يشمل جميع المعلمين ويعزز أثرهم في بناء أجيال قادرة على الإسهام في مستقبل المملكة.