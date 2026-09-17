كشفت زوجة الفنان المصري سامح حسين آخر تطورات حالته الصحية، بعد نقله إلى العناية المركزة خلال الساعات الماضية، إثر تعرضه لأزمة صحية شديدة، مؤكدة أن حالته تشهد تحسناً، لكنه لا يزال بحاجة إلى الرعاية الطبية والمتابعة الدقيقة.

وأكدت زوجة الفنان، في منشور عبر حسابها الشخصي على منصة فيسبوك، أن الحالة الصحية لسامح حسين شهدت تحسناً خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن الزيارة لا تزال ممنوعة عنه في الوقت الحالي، بالتزامن مع استمرار خضوعه للرعاية الطبية.

تحسن الحالة الصحية

وأشارت زوجة سامح حسين إلى أن الفنان يمر بمرحلة تحسن، إلا أن حالته لا تزال تستدعي المتابعة الطبية المستمرة، مطالبة جمهوره ومحبيه بمواصلة الدعاء له بالشفاء وتجاوز هذه الأزمة الصحية.

وقالت زوجة سامح حسين في منشورها: «الحمد لله يتحسن، لكنه لا يزال في الرعاية، وحالته تحتاج إلى متابعة، الزيارة ما زالت ممنوعة، لكن الحمد لله رب العالمين هناك تحسن».

تفاعل ودعوات الجمهور

وتفاعل جمهور سامح حسين ومحبوه مع تطورات حالته الصحية، معربين عن تمنياتهم له بالشفاء العاجل، ومؤكدين دعمهم له خلال فترة علاجه، فيما تصدرت الدعوات بالشفاء والتمنيات بسلامته تعليقات المتابعين.

آخر أعمال سامح حسين

وكان آخر أعمال الفنان سامح حسين المسرحية «بوكس العيلة»، وهو عرض ينتمي إلى الكوميديا الاجتماعية، وتدور أحداثه حول مجموعة من المواقف والمفارقات الأسرية، في قالب خفيف يجمع بين الطرافة والرسائل الإنسانية.

وجاءت فكرة وإخراج العرض للمخرج إسلام إمام، فيما تولى أحمد الملواني مهمة التأليف، وشارك في تنفيذه فريق فني متكامل تولى الموسيقى والاستعراضات والديكور، ليقدم العمل تجربة مسرحية عائلية تجمع بين الكوميديا والترفيه.