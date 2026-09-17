توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار بمعدلات أعلى من المعدلات المناخية المعتادة في معظم مناطق السعودية خلال شهر أكتوبر القادم، إذ تقود المؤشرات المناخية إلى امتداد فرص هطول الأمطار خلال شهر نوفمبر.

وأوضح المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن توقعات المركز تشمل فرص هطول الأمطار على الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والباحة، وجازان، ونجران، والقصيم، وحائل، والمنطقة الشرقية، والجوف، وتبوك، والحدود الشمالية، مع تفاوت فرص وكميات الهطول من منطقة إلى أخرى.

وأشار إلى أن التوقعات تأتي ضمن المؤشرات المناخية التي يرصدها المركز، مؤكداً أن تفاصيل الحالات المطرية وتوزيعها الزمني والمكاني تتضح بصورة أكبر كلما اقتربت مواعيدها، وأن المركز سيصدر لاحقاً تقارير مفصلة تتضمن المناطق المتأثرة بالحالات المطرية، إلى جانب تفاصيلها وتطوراتها، وفق أحدث البيانات والمخرجات المناخية والأرصادية. وشدد القحطاني على أهمية متابعة تقارير المركز ونشراته الرسمية لمواكبة المستجدات المتعلقة بالحالات الجوية المتوقعة.