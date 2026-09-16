أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بأشد العبارات، الاعتداءات الإرهابية التي تواصل مليشيا الحوثي ارتكابها ضد المملكة، واستهدافها المتعمد والمتكرر للأعيان المدنية والمدنيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

وأكد، أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لأمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مجدداً تأكيد وقوف دول مجلس التعاون صفاً واحداً إلى جانب المملكة، ودعمها الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها وأمنها وسلامة شعبها ومقدراتها.