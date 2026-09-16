أكد المتحدث باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اللواء الركن تركي المالكي، استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية في اعتداءاتها المتعمدة على الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة.

وأوضح المالكي، أن المليشيا نفذت، أمس (الإثنين 14 سبتمبر 2026)، اعتداءات استهدفت مدن خميس مشيط وأبها والطائف، باستخدام عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، ما أسفر عن إصابة 13 مدنياً بإصابات بسيطة ومتوسطة، إضافة إلى تضرر 7 منازل سكنية ومركبتين.

وأشار إلى أن تكرار هذه الاعتداءات يؤكد نهج المليشيا الحوثية وفكرها المتطرف القائم على التصعيد واستهداف الأعيان المدنية والمدنيين. وأكد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية وحزم، بما يحمي سيادة المملكة والأعيان المدنية والمدنيين، ووفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، ومبدأ الدفاع عن النفس، وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وشدد على أن قيادة القوات المشتركة ستتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لردع المليشيا الإرهابية ومواجهة نهجها العدائي والمتطرف.