أصدر مجلس الشورى قراراً آخر طالب فيه صندوق التنمية الثقافي بمراجعة مستهدف معدل العائد الداخلي في ضوء طبيعته التنموية. ودعا المجلس خلال جلسته العادية الثانية من أعمال السنة الثالثة للدورة التاسعة المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله محمد آل الشيخ، صندوق التنمية الثقافي بـاعتماد إطار موحّد؛ لقياس الأثر واعتماد خطة للاستدامة المؤسسية وإدارة المعرفة تحقق الاحتفاظ بالموظفين، وتسهم في نقل الخبرات الإدارية داخل الصندوق على كافة المستويات. وتحقيق التوازن بين الأثر التنموي الثقافي والاستدامة المالية في قرارات التخصيص القطاعي والجغرافي لمحفظة التمويل.

وطالب بنك التصدير والاستيراد السعودي بـالعمل على استكمال نظم الطلبات الائتمانية للشركات وتأمين الائتمان وفق جدول زمني محدد؛ لرفع كفاءة الخدمات، وتعزيز قدرته على مواجهة تقلبات سلاسل الإمداد العالمية؛ لضمان استمرارية وصول المواد الخام ومكونات الإنتاج اللازمة للصادرات.

وناقش المجلس، التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية، وطالب عضو المجلس الدكتور محمد العقيل، الصندوق بإعداد وإصدار دليل موحّد ومعتمد للتعريفات، يُرفق بجميع البيانات الرقمية المنشورة، على أن يتضمن تحديدًا دقيقًا لفئات المستفيدين، والفترات الزمنية محل القياس والمقارنة، ونسبة التحول الفعلي لكل رقم مُعلن إلى توظيف مستدام للأفراد أنفسهم.

وناقش التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية، ودعا عضو المجلس الدكتور فيصل البواردي، الصندوق إلى تطوير مؤشر لقياس قدرة المستفيدين على تحمّل التكلفة بعد الدعم، واستخدام نتائجه في تطوير برامجه وحلوله التمويلية بما يتناسب مع قدرات المستفيدين واحتياجاتهم.

وفي نهاية المناقشات طلبت اللجان منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهات نظرها إلى المجلس في جلسات لاحقة.

النجار لـ«عكاظ»: صندوق التنمية الصناعية بحاجة رصد التعثر

دعا عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار خلال حديثه لـ«عكاظ»: صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى تطوير منظومة متكاملة للإنذار المبكر والتدخل الوقائي للمشروعات الممولة لرصد مؤشرات التعثر مبكرًا واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بما يعزّز استمرارية المشروعات وسلامة محفظة الصندوق وكفاءة استخدام موارده، والمحافظة على سلامة المحفظة التمويلية والتدخل المبكر لمعالجة المشروعات التي تواجه صعوبات قبل تحولها إلى حالات تعثر، وطالب الصندوق بتطوير أدوات قياس الأثر الاقتصادي والتنموي للمشروعات الممولة بعد الصرف وفق مؤشرات تتناسب مع طبيعة كل قطاع ومشروع، وعرض نتائج القياس ومقارنتها بالمستهدفات وخطوط الأساس ضمن تقاريره السنوية بما يعزّز توجيه موارده نحو المشروعات الأعلى أثرًا ودعم مستهدفات المرحلة الثالثة من رؤية المملكة 2030.

مدخلي لـ«عكاظ»: عقد التمويل السكني طويل الأمد

اقترح عضو المجلس الدكتور عاصم بن محمد المدخلي، على صندوق التنمية العقارية دراسة تطوير خدمة رقمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تحت مظلة الصندوق، تهدف إلى خدمة المواطنين الراغبين بالتمويل في مسار البناء الذاتي، وفق آلية العرض و الطلب بين المستفيدين الممولين من الصندوق، ومنشآت المقاولات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة والمعتمدة، وتوفير آليات تعاقد واضحة، وضمانات جودة، وسداد مرحلي مرتبط بمراحل التنفيذ، وبأسعار تنافسية، ما يسهم في خفض تكاليف البناء ورفع جودته والتيسير على الأسر المستفيدة، موضحاً في حديثه لـ«عكاظ»: أن عقد تمويل السكن التزام طويل الأمد يرتبط باستقرار الأسرة، وأن هناك تحديًا قائمًا في ضبط تكلفة وارتفاع تكلفة البناء الذاتي، ما يتسبب بمعاناة بعض المواطنين المستفيدين ضمن مسار البناء الذاتي في الوصول إلى منشآت مقاولات صغيرة ذات جودة مع تكلفة معقولة في مناطقهم. ويرى أنها خدمة تتيح خيارات أوسع للمستفيدين الراغبين في التعاقد مع منشآت مقاولات صغيرة و متوسطة، وتحفّز روّاد الأعمال السعوديين في قطاع منشآت المقاولات الصغيرة والمتوسطة الوطنية باستفادتهم من التسهيلات التي يقدمها لهم الصندوق بالتنسيق مع كبار الموردين للسلع و إتاحة فرص و ضمان تحصيل مستحقاتهم آلياً من الصندوق باعتباره الضامن بين المستفيد والمنشأة.