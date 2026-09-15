تستعد محافظة جدة لموسم الأمطار بخطط استباقية، وإجراءات ميدانية لتعزيز سرعة الاستجابة للحالات المطرية، والحد من آثار تجمّعات المياه، بالتزامن مع رفع جاهزية القطاعات المشاركة والفرق والمعدات وشبكات تصريف مياه الأمطار.

وفي هذا الإطار، عقدت لجنة الأمطار بأمانة محافظة جدة، اجتماعاً لمتابعة الاستعدادات المبكرة، ومراجعة جاهزية القطاعات وأدوارها ضمن الخطة التنفيذية، وآليات التنسيق والتكامل لضمان كفاءة الاستجابة الميدانية.

وتضمّنت الاستعدادات متابعة المواقع التي قد تتأثر بتجمّعات المياه، واتخاذ الإجراءات الاستباقية لمعالجتها، إلى جانب استمرار أعمال صيانة واختبار شبكات تصريف مياه الأمطار، والتأكد من جاهزية الفرق والمعدات.

كما تشمل الخطة تكثيف التوعية المجتمعية ونشر الرسائل الإرشادية المتعلقة بإجراءات السلامة والاحتياطات الواجب اتباعها قبل الحالات المطرية وأثناءها، فيما تواصل البلديات الفرعية الرقابة على المباني تحت الإنشاء والأراضي الفضاء، ومعالجة الملاحظات وردم الحفر وإلزام الملاك والمقاولين باشتراطات السلامة. وتعزّز أمانة جدة جاهزيتها من خلال تنفيذ فرضيات وتمارين ميدانية على مدار العام بمشاركة القطاعات المعنية؛ بهدف قياس الجاهزية، واختبار سرعة الاستجابة، ورفع كفاءة التنسيق، وتطوير الخطط الميدانية ومعالجة الملاحظات.